E' la cosiddetta "Operazione Falsariga" e riguarda anche la Juventus. La Guardia di Finanza di Genova, come riportato da Savona News, ha ritrovato la bellezza di 90.000 gadget falsi della Vecchia Signora in un container controllato nel bacino portuale di Prà-Voltri. I prodotti, sprovvisti di regolare licenza di vendita, provenivano tutti dal Sud-Est asiatico. Erano diretti a Napoli per essere rivenduti in tutta l'Italia successivamente. Almeno prima che la Finanza scoprisse il carico e denunciasse l'azienda partenopea cui erano diretti i prodotti.