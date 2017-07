Viste le difficoltà per arrivare a Manolas della Roma, la Juventus segue solo due profili per rinforzare la propria difesa dopo l’addio di Bonucci. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nomi caldi per i bianconeri sono quelli di Garay del Valencia e Gimenez dell’Atletico Madrid. La Juve, però, al momento non ha fretta di acquistare un difensore centrale essendo concentrata sulla ricerca di un rinforzo a centrocampo.