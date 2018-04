"SOS Mario". Così La Gazzetta dello Sport invoca il ritorno del "vero" Mandzukic contro il Real Madrid, perché "l'attaccante della Juventus non vive un bel momento, tutt'altro. Anzi, è sembrato anche demotivato contro il Benevento. Di certo è grato ad Allegri e vuole svoltare anche per allontanare le voci di mercato, Max fa una fatica bestiale con lui perché non vorrebbe mai lasciarlo in panchina. E col Real tornerà titolare".