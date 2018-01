Oggi come oggi Cristiano Ronaldo è un calciatore inavvicinabile per le casse della Juventus. Come riporta Tuttosport, tuttavia, il portoghese è stato vicino alla Juve prima di passare al Manchester United. A svelarlo è Alessandro Moggi: “Mendes voleva portarlo in Italia e la Juve lo voleva. I dirigenti bianconeri ci spedirono a Lisbona insieme a Mendes, per chiudere in tempi brevi la trattativa con lo Sporting. L’idea era quella di organizzare lo scambio con Marcelo Salas di cui i bianconeri disfarsi. Poteva cambiare un pochino la storia del calcio europeo con il passaggio di Cristiano alla Juventus ma Salas rifiutò la destinazione.”