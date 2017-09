I ricavi della Juventus hanno toccato quota 562 milioni di euro, con un utile da record di 42.6 milioni. Nell'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, quotidiano principalmente focalizzato sulla questione economica, questo il commento sul fatto: "Tolti i proventi dal mercato dei calciatori (151 milioni), la Juventus fa comunque un robusto 400 milioni di incassi da attività ricorrenti" e si spiega come 230 arrivino dai diritti TV, 74 dagli sponsor e 57 dallo stadio di proprietà, definito "un jolly non da poco per un club". I costi per i cartellini sono saliti a 37 milioni di euro, parte dei 400 dei costi operativi. Non si può far altro che i complimenti per gestione economica e finanziaria della società, ma attenzione perché il prossimo anno si potrà tornare in perdita.