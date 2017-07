Tre anni fa esatti, il primo passo e al tempo stesso il punto più basso dell'era Allegri alla Juve. Il 25 luglio 2014, infatti, a Vinovo andava in scena la prima amichevole dei bianconeri nove giorni dopo l'arrivo del tecnico al posto del dimissionario Antonio Conte. Clima teso, Allegri non è stato accolto bene dai tifosi della Juve e in attesa che possano rientrare dalle vacanze tutti i vari nazionali impegnati al Mondiale brasiliano, la prima partitella stagionale non ha fatto altro che alimentare rabbia e scetticismo del popolo juventino. Il 25 luglio 2014, infatti, rimarrà alla storia come il giorno della favola Lucento.