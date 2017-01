La Juve osserva il mercato senza particolari patemi e intanto registra due notizie positive sul fronte campo. Domani tornerà ad allenarsi con i compagni Mehdi Benatia, che ha concluso la Coppa d'Africa con la sconfitta per 1-0 con l'Egitto e in mattinata ha svolto una seduta di scarico. Oggi, intanto, si registra il ritorno in gruppo di Rolando Mandragora, dopo l'infortunio che non gli ha dato tregua. Il centrocampista ha detto no a tutti in questa sessione di mercato, nonostante le richieste non siano certo mancate e ha iniziato il lavoro per prendersi la Juventus, che su di lui ha investito tanto.