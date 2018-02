“La tolleranza arriva fino alla linea del rispetto reciproco, passando quella si trasforma”. Per l'occasione, le parole di Gianni Errera sono state prese in prestito da Roberta Sinopoli che tutti conoscono meglio come Lady Marchisio. L'ultima delle sue frequenti Instagram Stories con cui ha conquistato un suo spazio nel mondo dei social, piombata a ridosso del fischio finale di Orsato in occasione del derby vinto dalla Juve contro il Toro. Per l'appunto, ancora una volta senza Claudio Marchisio in campo. Riferimenti diretti non ce ne sono, che sia un amaro commento riguardo un rapporto che appare ormai logoro come quello tra il Principino ed Allegri diventa un collegamento naturale.



