Come riporta il tabloid britannico The Sun la Juventus ha rifiutato un’offerta da 40 milioni di euro per Benatia. La proposta era stata avanzata dall’Arsenal ma è stata rispedita al mittente dal club bianconero. Il ruolo dell'ex Roma è troppo importante per pensare di farne a meno a metà stagione. I Gunners è tutti gli altri club interessati sono avvisati: a gennaio Benatia non lascia la Juve.