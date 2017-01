All-in su Corentin Tolisso. E' il francese classe '94 l'obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero: una prima offerta pari a 35 milioni più 5 di bonus è stata già rifiutata dal presidente Aulas, ma da Corso Galileo Ferraris sono pronti a una nuova proposta da recapitare all'OL nelle prossime ore. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui la trattativa in ogni caso proseguirà in vista del calciomercato estivo, ma le speranze della Juve di avere Tolisso già a gennaio sono dure a morire. Rimangono in piedi in alternativa l'ipotesi Luiz Gustavo e la possibilità di un arrivo anticipato di Bentancur.