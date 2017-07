Secondo La Repubblica, alla Juventus conviene giocare d'anticipo per Keita, in scadenza nel 2018 con la Lazio. La società bianconera è tornata sull'attaccante senegalese, corteggiato anche da Inter e Chelsea. Marotta è pronto ad alzare l'offerta da 12 a 15 milioni, con la possibilità di inserire nella trattativa una contropartita gradita ai biancocelesti, come Rincon oppure Sturaro. Lotito però non fa sconti e, nonostante gli appena undici mesi di accordo con Keita, pretende circa 30 milioni bonus compresi.