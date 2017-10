Milan e Juventus scendono in campo domani seramentre i rossoneri cercano di dare continuità ai risultati dopo il convincete 4 a 1 di Verona. Le fortune offensive di Montella vertono in gran parte su Suso, autore di un gol e un assist al Bentegodi e vero e proprio spauracchio per la difesa bianconera che già nella passata stagione ha dovuto fare i conti con il mancino velenoso dello spagnolo, specialmente nella finale di Supercoppa. L’ex Liverpool è l’uomo in più dei rossoneri eppure qualche mese fa la Juventus aveva pensato al suo acquisto.