La brutta figura rimediata dallacontro il Tottenham ha fatto scattare ben più di un campanello d'allarme nel duo composto da Beppee Fabio. Gli uomini mercato bianconeri si sono resi conto che qualche rinforzo nel reparto arretrato sarà necessario entro la fine del mercatodove da tempo la società di Corso Galileo Ferraris ha individuato due potenziali rinforzi:Finoraper il terzino destro classe '94 e per il centrale classe '86. Lo spagnolo ha fatto sapere recentemente alla società spagnola di volere un trasferimento, mentre per l'argentino l'ipotesi di un prestito rimane la più probabile. Marotta e Paraticima ora, complice l'operazione che porteràal Southampton,Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Valencia chiede. I rapporti fra la Juve e il club spagnolo sono ottimi e la carta rappresentata dapermetterebbe di abbassare le valutazioni13 milioni è la valutazione che ne fa la Juventus, una chance in più per limare le richieste per Cancelo e Garay.