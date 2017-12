La Juventus, mentre programma acquisti che abbassino l’età media della rosa, si tiene stretti quei giocatori in grado di fare la differenza in campo e di dettare la linea al gruppo. Andranno entrambi in scadenza a giugno, ma per Andrea Barzagli, 37 anni a maggio, e Giorgio Chiellini, 34 ad agosto, è pronto il rinnovo del contratto secondo Tuttosport. Il due difensori toscani, così, faranno ancora parte delle rosa a disposizione del tecnico bianconero: Barzagli presumibilmente da riserva extra-lusso, Chiellini ancora da titolare. Ed entrambi da leader in uno spogliatoio dove quasi certamente ci sarà da riempire il vuoto lasciato da Gigi Buffon. A meno che, il 26 maggio a Kiev, succeda qualcosa che riesca a convincere il portiere a continuare ancora...