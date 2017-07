Secondo quanto riportato da Premium Sport, la Juventus è pronta a rinnovare il contratto che lega Leonardo Spinazzola al club. L'esterno classe '93 è in prestito ancora per un altra stagione all'Atalanta, ma la società bianconera sta spingendo per un rientro anticipato alla base e, per convincere il giocatore è pronta ad allungare l'attuale contratto in scadenza nel 2019 con anche un aumento dell'ingaggio.