La Juve aveva pensato seriamente a Federico Bernardeschi, ma poi la Signora ha preso altre strade. E ora potrebbe tornare sui suoi passi. Il classe '94 in questa stagione sta trascinando la Fiorentina e incantando tutti e l'abitudine bianconera di raccogliere il meglio che l'Italia possa offrire potrebbe fare il resto. Da Corso Galielo Ferraris potrebbe partire una super offerta, con due armi per sedurre Bernardeschi: il progetto più vincente e lungimirante che l'Italia possa offrire, e magari anche quella 10 che, per adesso, Dybala non si è voluto regalare. Nuovo terremoto sull'asse Torino-Firenze in vista?