Per quanto si evince dall'edizione odierna di Tuttosport, Allegri starebbe pensando ad un ritorno al passato: nonostante col 4-3-1-2 negli ultimi tempi la Juventus abbia raccolto i frutti sperati, il tecnico livornese pare voglia optare per il "vecchio" 3-5-2 in vista della trasferta di domenica sera a Firenze. Non si tratterebbe di un ritorno definitivo a quello che era il modulo di inizio stagione, ma per la gara contro i viola ci sono almeno due ragioni per scegliere questa opzione.



CUADRADO DAL 1' ? - Il primo riguarda l'eventuale rientro tra i titolari di Cuadrado: il colombiano non gioca una partita dal primo minuto da più di un mese e vista anche la squalifica di Lichtsteiner, potrebbe ritrovare la maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra. Il secondo motivo riguarda la possibilità di poter schierare dall'inizio la BBC: per la prima volta dopo tanto tempo, infatti, Allegri dispone di Bonucci, Barzagli e Chiellini a completo regime e questo potrebbe indurre l'allenatore juventino a schierare la difesa a tre che ha fatto le fortune della Juventus negli ultimi anni.