Un corteggiamento che parte da lontano. Più precisamente dalla scorsa estate quando, a Milano, la dirigenza della Juventus era stata avvistata con il suo agente, Daniel Delgado. José Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, è ancora nel mirino bianconero: sotto contratto fino al 2020, il centrale uruguaiano è stato individuato come il profilo ideale per rinforzare la difesa del prossimo anno che potrà contare, anche, su Mattia Caldara.



TRA CLAUSOLA E STRATEGIA - Classe '95, il centrale del Cholo Simeone, che piace anche a Inter è Roma, ha una clausola da 60 milioni di euro. Come scrive Tuttosport, la società bianconera, per smuoversi dalla cifra, alta, che c'è sul contratto è pronta a inserire delle contropartite tecniche. Ai Colchoneros piace, molto, Rodrico Bentancur e, sempre secondo Tuttosport, nell'affare può entrare in gioco anche Daniele Rugani.



CONCORRENZA - Già detto dei club italiani, il pericolo più grande arriva, come sempre, dalla Premier League, dove il Manchester United di Mourinho, alla ricerca di rinforzi di livello in difesa, sembra voler fare sul serio. Duello coi Red Devils per José Gimenez, il centrale che ha stregato tutti.