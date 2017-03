Nonostante in casa bianconera l’obiettivo sia Tolisso del Lione, Marotta lavora anche sulle alternative, per non rimanere a bocca asciutta: si parla di Steven N'Zonzi. Il rapporto ta il forte centrocampista del Siviglia la Juve potrebbe più ricordare una love story targata Beautiful tanto è altalenante: dapprima fu il suo procuratore ad proporlo alla Juve, in estate, per una cifra inferiore ai 20 milioni, non se ne fece nulla. Poi la consacrazione sotto la guida di Sampaoli e l’assalto Jve, poi sventato dalla richiesta di 30 milioni da parte degli andalusi. La clausola poi, dopo il rinnovo, è salita di alri 10, stabilizzandosi sui 40 milioni. Secondo quanto riportato dal Mirror la Juve starebbe comunque avallando la possibilità di ingaggiare il francese classe ’88, in alternativa al connazionale del Lione. La società torinese deve però fare attenzione ad un nutrito gruppo di estimatori composto da Manchester City, Chelsea e Barcellona.