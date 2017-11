Secondo Sky Sport, sarà rivoluzione totale per la Juventus contro il Benevento. Nelle prove di Max Allegri infatti c'è Szczesny e non Buffon in porta, davanti a lui un 4-3-3 con Lichtsteiner a destra, Asamoah a sinistra che sorpassa Alex Sandro, mentre Rugani e Barzagli sono attesi da centrali. In mediana, inedito trio con Marchisio che torna titolare accanto a Matuidi e Bentancur; davanti, invece, Dybala rimane fuori con Higuain favorito insieme a Douglas Costa e Bernardeschi.