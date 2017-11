L’ennesima rivoluzione di Max Allegri è in arrivo per la Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, la formazione per la sfida di Genova contro la Sampdoria è sostanzialmente decisa e i dubbi rimangono soltanto due. Ma andiamo con ordine: davanti a Szczesny, ecco il ritorno di Asamoah a sinistra con Lichtsteiner (sorpassato De Sciglio a destra). I due centrali saranno invece Rugani e Chiellini, quest’ultimo ha vinto il ballottaggio con Benatia.



In mediana, Miralem Pjanic verso la conferma in panchina: pronti Marchisio e Khedira dal primo minuto, mentre Mandzukic e Gonzalo Higuain sono gli altri due protagonisti sicuri di una maglia. Qui nascono i due dubbi ma con aggiornamenti importanti: secondo La Gazzetta, Cuadrado ha sorpassato Douglas Costa e può essere titolare a Marassi. Mentre Paulo Dybala sarà in dubbio fino all’ultimo, ma è in leggera pole position Bernardeschi per una maglia nella Juve rivoluzionata ancora da Allegri.



La probabile formazione – Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio; Cuadrado/D. Costa, Bernardeschi/Dybala, Mandzukic; Higuain.