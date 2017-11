Massimiliano Allegri può sorridere: a breve - col rientro di Miralem Pjanic dall'infortunio - avrà finalmente tutti i centrocampisti della rosa a propria disposizione. Finalmente perché ad oggi gli è capitato per poco, quando la stagione era appena agli inizi, e ha vissuto anche periodi di grande emergenza, con Claudio Marchisio e Sami Khedira ai box contemporaneamente. Adesso che il Prinicipino è tornato, manca solo il bosniaco, atteso in gruppo già settimana prossima per la gara con la Sampdoria (domenica 19 alle ore 15.00) o per il Barcellona (il 22 allo Stadium). Marchisio si è messo alle spalle il problema al flessore (strettamente collegato al precedente intervento al ginocchio sinistro dello scorso anno) e col Benevento ha sorpreso anche lo stesso Allegri.



MARCHISIO È TORNATO - “Marchisio ha giocato bene - ha detto Massimiliano Allegri stesso dopo la partita contro il Benevento -, non pensavo riuscisse a tenere fino alla fine, è stato rapido nelle giocate, bene anche nei contrasti. Soprattutto in certe situazioni di campo, come appunto sui contrasti e sugli interventi in avanti, è stato molto bravo e quindi è un giocatore recuperato. È un rientro molto importante per noi”. Per la prima volta in stagione contro il Benevento Marchisio è rimasto in campo per 90 minuti. Complessivamente il numero 8 bianconero ha disputato solo 166 minuti in stagione, di cui zero in Champions League. Durante la sosta per le nazionali, Marchisio ha potuto lavorare a Vinovo con i compagni e Allegri per ritrovare la miglior condizione fisica.



TUTTE LE SOLUZIONI - Del centrocampo della Juventus, Marchisio è il più duttile e adattabile ai moduli di Massimiliano Allegri. Il Principino ha doti da regista e da interditore, quindi può giocare indifferentemente con Pjanic, Khedira e Matuidi, all'occorrenza anche con Bentancur. Con il 4-2-3-1, sistema di gioco più utilizzato in questa stagione, nella testa di Allegri la coppia titolare è Pjanic-Khedira, due giocatori cui l'allenatore rinuncia difficilmente. Matuidi è quello che più di tutti garantisce la forza fisica, Marchisio è il jolly e Bentancur è considerato il vice-Pjanic. Poi all'occorrenza c'è Sturaro, sacrificato per emergenza nel ruolo di terzino destro. Allegri ha giocato con tre uomini in mezzo (4-3-3) contro Chievo, Barcellona e Lazio. Risultato? Una vittoria e due sconfitte. Adesso è difficile pensare che possa cambiare, ma è una soluzione per il proseguo della stagione e Marchisio può giocare da mezzala destra o sinistra. Da non escludere anche l'utilizzo del 3-4-2-1 (è un modulo che Allegri ha provato a gara in corso), in cui Marchisio potrebbe agire davanti alla difesa. E già contro la Sampdoria, il Principino è pronto per giocare ancora dal 1': Allegri potrebbe non rischiare Pjanic in vista del Barcellona. E Marchisio vuole farsi trovare pronto.