Mentre la Juventus attende di ufficializzare l'arrivo di Emre Can dal Liverpool, lavora senza sosta per migliorare sulle fasce in vista della prossima stagione. Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sono arrivati al termine della propria avventura in bianconero. Ormai ai margini con il Manchester United, Matteo Darmian, dovrebbe essere il primo arrivo. A lui si è aggiunto un altro azzurro, come ricorda oggi Tuttosport. Si tratta dell'eclettico Alessandro Florenzi, una soluzione tanto gradita alla Juventus, quanto deprecata dai tifosi della Roma, che non vorrebbero vederlo ceduto ai rivali. A loro si aggiunge un terzo, grande obiettivo: José Gaya, classe '95 che sta mettendo in mostra pregevoli doti al Valencia.