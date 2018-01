Una rivoluzione, pronta a investire le fasce della Juventus. Marotta e Paratici hanno iniziato a pensare e a lavorare al futuro delle corsie esterne: ci sono tre uomini che potrebbero partire, il primo è Stephan Lichtsteiner (lo vorrebbero a Marsiglia o in Turchia), il secondo è Kwadwo Asamoah (il cui rinnovo non è escluso) e il terzo è Alex Sandro, brasiliano dalla stagione deludente, per il quale l’estate scorsa sono stati rifiutati 70 milioni di euro. Nessuna certezza, al momento, dell’addio di tutti e tre ma le indiscrezioni di mercato raccontano che almeno due di questi potrebbero salutare. Ed essere, di conseguenza, sostituiti.



PISTE TEDESCHE - La Juventus vuole fare la scelta giusta, non vuole farsi prendere dalla fretta. Partiamo da quelli che sono i segnali più evidenti: Spinazzola tornerà alla base, Lirola, al termine del prestito biennale al Sassuolo, dovrebbe essere lasciato libero di cercarsi una nuova squadra, De Sciglio sarà confermato. La lista dei giocatori seguiti e valutati è lunga. Si va dal solito Darmian, sul quale c'è anche la Roma, ad Emerson Palmieri, che vuole lasciare la capitale, passando dalle piste tedesche, con il brasiliano Wendell del Bayer Leverkusen, terzino sinistro, e il ceco dell'Hoffenheim Pavel Kaderabek, terzino destro.



SORPRESA - Attenzione anche al dossier Meunier, chiuso da Dani Alves al Paris Saint-Germain, e al solito Gayà del Valencia, da tempo sotto osservazione degli scout bianconeri. La sorpresa può essere Santiago Arias, 26enne colombiano, terzino destro in scadenza nel 2019 con PSV.