La Lega di Serie A ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi delle partite che coinvolgono il periodo delle vacanze natalizie, ossia dalla diciottesima del girone d'andata, che sarà disputata tra il 22 e il 23 dicembre, fino ai match della seconda di ritorno che si svolgeranno tra il 20 e il 22 di gennaio. Juventus-Roma si giocherà alle 20.45 del giorno dell'anti-vigilia di Natale, mentre nel weekend successivo (nello specifico sabato 30) andranno in scena, rispettivamente alle 12.30 e alle 18, Fiorentina-Milan e Inter-Lazio. Alla ripresa nell'anno nuovo, venerdì 5 gennaio si disputa Fiorentina-Inter, mentre il big match della seconda di ritorno sarà Inter-Roma, prevista per le 20.45 di domenica 21 gennaio.



ECCO TUTTI GLI ANTICIPI E I POSTICIPI DALLA 18ESIMA DI ANDATA ALLA SECONDA DI RITORNO





18A GIORNATA



Venerdì 22 dicembre, ore 18: Chievo-Bologna *



ore 20.45: Cagliari-Fiorentina





Sabato 23 dicembre, ore 12.30: Lazio-Crotone



ore 18: Milan-Atalanta



ore 20.45: Juventus-Roma





19A GIORNATA



Venerdì 29 dicembre, ore 20.45: Crotone-Napoli



Sabato 30 dicembre, ore 12.30: Fiorentina-Milan



ore 18: Inter-Lazio



ore 20.45 Verona-Juventus *







20A GIORNATA



Venerdì 5 gennaio, ore 18: Chievo-Udinese **



ore 20.45: Fiorentina-Inter





Sabato 6 gennaio, ore 12.30: Torino-Bologna



ore 18: Roma-Atalanta



ore 20.45: Cagliari-Juventus







21A GIORNATA



Domenica 21 gennaio, ore 12.30: Atalanta-Napoli



ore 18: Cagliari-Milan



ore 20.45: Inter-Roma





Lunedì 22 gennaio, ore 20.45: Juventus-Genoa





* anticipo/posticipo disposto su indicazione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno e/o degli enti organizzatori per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.



** in caso di qualificazione dell'Udinese ai quarti di finale di Coppa Italia, la gara Chievo-Udinese si disputerà sabato 6 gennaio alle ore 15.