Torna a circolare il nome di Kevin Strootman per il mercato a centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Il centrocampista olandese della Roma è sotto contratto fino al 2022, con una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Intanto non sta attraversando un buon momento di forma, così Di Francesco dovrebbe far giocare Pellegrini al suo posto sabato con il Sassuolo.



Sempre secondo Tuttosport, sulla lista dei possibili partenti ci sono Emerson Palmieri e Gonalons. Se dovesse partire il mediano francese ex Lione, la Roma chiederebbe alla Fiorentina il croato Badelj, in scadenza di contratto a giugno.