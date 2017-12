Alex Sandro non dovrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Se così non fosse, i dirigenti bianconeri ci proverebbero per Darmian (Manchester United) o Emerson Palmieri. Sempre secondo Tuttosport, la Juve ha messo gli occhi su un altro terzino sinistro della Roma: il giovane Luca Pellegrini. Reduce da due infortuni al ginocchio, è in scadenza di contratto a giugno e il suo agente Mino Raiola ha rimandato al mittente almeno due offerte recapitate dai giallorossi.