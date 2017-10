Daniele Rugani ha segnato il gol del prezioso 3-2 contro l'Udinese, importantissimo prima che la Juve dilagasse. Con il colpo di testa il classe '94 ha interrotto un digiuno che durava da quasi un anno: l'ultima volta che era andato in gol in campionato era il 3 dicembre dello scorso anno quando la Juventus battè l'Atalanta in casa per 3 a 1. E per lui è anche la prima volta che in una gara è autore di un gol e di un assist.