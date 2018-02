Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport, dove è tornato sul derby di domenica scorsa e sull'azione di Obi e Belotti in cui il Torino ha sfiorato il gol: "Ho dovuto fare una scelta: o mandare Obi sul destro, che è il suo piede debole, oppure indurlo al passaggio a Belotti, pur restando in condizioni di poterlo marcare. Alla fine l'ha passata, in qualche modo sono riuscito a rientrare ed è andata bene. Sicuramente è stato un bell'intervento e sono soddisfatto".



SULLA STAGIONE - "L'obiettivo di quest'anno è quello di migliorare, fare sempre più partite e avere un ruolo sempre più importante in questa squadra, contribuendo a raggiungere altri trofei. Il nostro obiettivo è vincere ogni competizione: il campionato è il nostro principale obiettivo, ma lo sono anche Coppa Italia e Champions League. Siamo in corsa per tutte e tre le competizioni e faremo il massimo per andare avanti in tutte: in venti giorni ci giochiamo buona parte di questa stagione".



SU ALLEGRI - "Il mister mi sta addosso in senso positivo, mi chiede di migliorare sulla gestione della palla e su qualche situazione di fisicità. La fiducia c'è, lo vedo, e questo è quello che conta. Siamo un gruppo forte, non soltanto negli undici titolari, ma in tutta la rosa: il mister sa chi mandare in campo in ogni partita e sa che ognuno di noi farà il massimo per dare il proprio contributo".



SULL'ATALANTA - "L'Atalanta gioca a viso aperto con tutti, l'ha dimostrato anche in Europa League contro il Borussia Dortmund, in un campo difficilissimo. Ci sono tanti giovani, anche italiani, ed è una bella vetrina per il nostro calcio. Affrontiamo una squadra forte e per certi versi da ammirare".