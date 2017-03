Daniele Rugani, difensore della Juventus e della nazionale, è intervenuto quest'oggi da Coverciano dove ha parlato in conferenza stampa con i giornalisti assieme al compagno di nazionale Alessio Romagnoli. Tra le domande dei giornalisti ce n'è stata anche una sull'ammonizione rimediata da Gonzalo Higuain in nazionale e che gli permetterà di rientrare a Torino in anticipo per preparare la doppia sfida contro il Napoli. Rugani ha difeso a spada tratta il suo compagno di squadra alla Juventus: "Nemmeno sapevo fosse diffidato, ma ovviamente non si è fatto ammonire apposta", ha chiosato l'ex Empoli.