Daniele Rugani, difensore della Juventus, parla a JTV, partendo da un pensiero da dedicare a Davide Astori: "Voglio innanzitutto esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Davide Astori. Ci lascia una persona perbene: questa è la parola più adatta a definire Davide, un ragazzo di sani principi, leale, rispettoso... Una persona di cuore. Ho avuto la fortuna di conoscerlo in Nazionale e il suo ricordo rimarrà indelebile nel cuore di tutti".



ASSIST DYBALA - "Paulo ha praticamente fatto tutto da solo ed è stato fenomenale a segnare. Dopo il gol, scherzando, gli ho detto 'questo è un assist', e lui me lo ha confermato...Non so se sarà decisivo, visto che mancano ancora molte partite, ma è stato un momento importante, anche in considerazione del risultato del Napoli con la Roma".



SUL SEGRETO DELLA JUVE - "La nostra forza è questa: crederci fino alla fine. Non sono solo parole, ma è nel nostro DNA e l'abbiamo dimostrato in una partita difficile, contro una squadra scorbutica, che si difende bene e ha uomini forti e veloci davanti, che possono far male in contropiede come si era visto nelle altre due partite in cui li avevamo affrontati".



SULLA DIFESA - "Siamo tornati a difendere da Juve. La compattezza e la solidità sono sempre state la nostra forza e non dipendono solo dai difensori. Quando ci sono miglioramenti così drastici dipende da tutta la squadra, a partire dal lavoro svolto dagli attaccanti. Tra la difesa a tre e e quella a quattro qualche differenza c'è, ma al di là dei moduli sono l'atteggiamento e la voglia di sacrificarsi che contano".



SUL TOTTENHAM - "Mercoledì ci aspetta una partita in cui i dettagli saranno fondamentali. Credo sarà una gara più aperta rispetto a quella con la Lazio, che si difendeva molto bassa, con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Teoricamente le squadre inglesi dovrebbero giocare in modo diverso... Partiamo da un 2-2 in casa e dovremo dare più del 100%, perché servirà una partita straordinaria per vincere".