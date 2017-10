Non è ancora la prova del nove, ma è sicuramente un segnale importante e preziosodimostra ad Allegri, alla Juve e anche a se stesso di poter stare a certi livelli. Nessuno ha mai messo in dubbio le sue capacità, ma la sensazione, finora, era stata sempre la stessa: quando il livello di difficoltà si alza, l'ex Empoli fatica. Sensazione confermata da, che in più di un'occasione, quando la qualità dell'avversario è cresciuta, ha optato per altri. Fino al Milan. La trasferta di San Siro era delicata per una marea di motivi, ma in campo, accanto a, è sceso Rugani. Con risultati eccezionali.