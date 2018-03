Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha commentato così la vittoria sull’Udinese: “Partita importante e tre punti importanti perché era una sfida strana con tanti rischi, visto che arrivavamo da una vittoria stupenda in Champions. Ma siamo stati bravi ad adattarci subito agli avversari, dando una bella risposta dal punto di vista caratteriale e mentale. Dal derby ho trovato minuti e fiducia? Allegri può contare su di me, ogni giorno mi metto a disposizione della squadra, come faccio sempre da tre anni. Barzagli e Chiellini? Esempi straordinari come calciatori e uomini, prendo da loro ogni giorno, sono onorato di aver avuto al mio fianco persone così”.