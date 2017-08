Juve vittoriosa e Dybala meraviglioso, ma Allegri sa che per crescere ancora della gara contro il Genoa bisogna ricordare con precisione anche cosa non è andato bene. Per lavorarci ed evitare ricadute.. A parte il fallo da rigore, il centrale bianconero ha vissuto 90 minuti da incubo. Il contatto che manda Galabinov dal dischetto è lo specchio della sua gara: sovrastato dal bulgaro, in ritardo, in difficoltà e alla fine dannoso per la sua squadra. La sua partita ha ricordato quella di qualche anno fa giocata daIl percorso dei due è simile, così come sono simili le grandi promesse che si portano dietro.