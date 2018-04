Arrigo Sacchi si complimenta con la Juventus e Max Allegri per il match giocato mercoledì sera al Santiago Bernabeu: “La Juve ha compiuto un capolavoro - scrive Sacchi in un editoriale su La Gazzetta dello Sport -. Spavalda, coraggiosa, con tanta qualità collettiva e individuale. Allegri, come sempre, ha indovinato la formazione migliore e inoltre ha messo da parte la prudenza. Max e i suoi hanno accantonato paure, eccessi tattici, il difensivismo. Non hanno superato il turno, ma hanno imboccato la strada che gli darà un futuro internazionale vincente. Dobbiamo credere nei valori senza i quali non ci sarà evoluzione. Dobbiamo credere di più nelle idee, nelle capacità e nel lavoro. Credo che l’esibizione juventina sia stata tra le migliori della sua storia. Ha vinto da protagonista, non è stato sufficiente per passare il turno, ma sarà propedeutico a successi futuri. Impariamo a distinguere il modo in cui si vince o si perde, chiediamo alla nostra squadra impegno, divertimento ed emozioni, solo così si potrà raggiungere uno stile positivo che ci aprirà al futuro.”