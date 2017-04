Non è mai stato un suo grande estimatore, ma Arrigo Sacchi è rimasto favorevolmente colpito dalla vittoria della Juventus ai danni del Barcellona. "Credo he Allegri abbia fatto un autentico capolavoro - ha detto a La Gazzetta dello Sport - . mettendo in campo quella formazione, con giocatori molto offensivi, abbia dato un chiaro segnale sia alla sua squadra sia agli avversari. E' stata un'iniezione di fiducia per i bianconeri, e gli spagnoli invece si sono un po' impauriti e mi sono sembrati sorpresi dall'aggressività e dal pressing della Juve".



Ora manca un altro tassello, però, per parlare di impresa vera. E il ricordo del PSG non lascia tranquilli: "La Juve non rischia di fare la fine dei francesi. È forte, fortissima. L'importante è che siano tutti convinti dei grandi mezzi che hanno. Fondamentale, nella gara di ritorno, non concedere spazio al Barça e giocare esattamente come ha giocato all'andata: attaccare, pressare, aggredire. Questa è la mentalità che ti fa diventare grande in Europa. Questa Juve, al Camp Nou può vincere"