Per Dennis Praet quella contro la Juventus di domenica alle 18 non sarà una partita come le altre. Il centrocampista della Sampdoria scenderà infatti in campo contro quella che poteva essere, e che forse in futuro sarà, la sua nuova squadra. Sbarcato a Genova nell’estate 2016 per 10 milioni di euro, il giovane belga si è dimostrato in queste prime due stagioni in Italia l’ennesimo grande colpo degli uomini di mercato blucerchiati, tanto da aver attirato su di sé l’interessamento di diversi club: Juventus, Inter, Roma, Everton e Newcastle secondo la Gazzetta dello Sport. Il prezzo? Con un contratto in scadenza nel 2021, Praet è protetto da una clausola di 26 milioni di euro in scadenza il prossimo 30 giugno, con Ferrero che dopo quella data potrà chiedere dunque molto di più per la sua cessione.