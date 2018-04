Juventus e Sampdoria sono in campo all’Allianz Stadium e tra i bianconeri sarebbe dovuto scendere sul terreno di gioco anche Stefano Sturaro. Al momento dell’ufficialità delle formazioni, però, l’ex Genoa non figurava tra i titolari. Come riporta Ilbianconero.com, Allegri ha cambiato idea poco prima del calcio d’inizio scegliendo invece Blaise Matuidi. L’ultima volta che Sturaro ha giocato in campionato era l’11 marzo scorso, nel match casalingo tra Juve e Udinese vinto dalla squadra di Allegri.