La Juve è forte su Alexis Sanchez che va in scadenza con l'Arsenal al termine della prossima stagione. Il cileno non vuole rinnovare con i Gunners e Beppe Marotta sta fiutando un affare che negli ultimi sei anni è già sfumato per ben due volte. Come riporta ilbianconero.com, infatti, il club di Corso Galileo Ferraris è stato vicino ad Alexis in ben due occasioni: la prima nell'estate del 2011 quando però la Juventus non poteva competere con l'offerta da oltre 30 milioni del Barcellona e poi l'anno successivo quando i blaugrana decisero comunque di tenersi stretto Alexis nonostante il poco minutaggio con Pep Guardiola.