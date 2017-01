A volte ritornano. E ancora, e ancora. Alexis Sanchez, ad esempio, dalle dinamiche di mercato della Juve non è mai sparito nonostante abbia prima preferito il Barcellona e poi l'Arsenal, quando ancora la società bianconera non era pronta a effettuare un investimento di tale portata. Ora lo è, con il cileno in uscita dall'Arsenal la missione non sembra più impossibile. E le parti, quindi, a breve riprenderanno il discorso. Lo riporta Tuttosport.