Dodici milioni di sterline all'anno. E' questa la richiesta esigente (per usare un eufemismo) presentata da Alexis Sanchez all'Arsenal per porre la firma al suo rinnovo di contratto. Secondo il Daily Mirror, le parti restano quindi molto lontane da un accordo, in quanto i Gunners non sembrano essere intenzionati di alzare in maniera così netta l'ingaggio ad un singolo giocatore. Di conseguenza è lontano anche il rinnovo: il futuro del Niño Maravilla, quindi, pare possa essere lontano da Londra e su di lui c'è il forte interesse del Psg, al quale manca un attaccante da affiancare a Cavani e della Juventus. E' chiaro che se l'ex attaccante dell'Udinese dovesse chiedere uno stipendio così elevato anche alle squadre che lo seguono sul mercato, la concorrenza si ridurrebbe fortemente.