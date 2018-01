Era arrivato in maniera più o meno diretta nell'ambito dell'affare che aveva portato Moise Kean al Verona, ma la sua avventura alla Juve è stata decisamente da dimenticare. Adama Sane, attaccante classe 2000 che arrivava a Torino con grandi referenze, torna all'Hellas dopo appena sei mesi. Per lui zero presenze con la Primavera di Dal Canto, da qui la decisione di interrompere l'avventura in bianconero. In maglia gialloblu troverà sicuramente più spazio per mettersi in luce.