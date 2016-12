Buon anno! Il 2017 apre le porte con i giovani sempre più protagonisti del nostro calcio. Come è stato nell'anno ormai passato, come sarà (finalmente!) senza sosta nelle prossime stagioni. E anche la Juventus di Beppe Marotta e Fabio Paratici è pronta a seguire questa linea, dopo anni di lavoro nello scovare talenti, prenderli insieme ad altri club, altri invece portandoli direttamente a Torino.



UN TOP YOUNG A GIUGNO - Nei piani bianconeri già studiati per la prossima estate c'è sicuramente un nuovo attaccante centrale. Una punta che sia giovane, dal '93 in avanti, con un curriculum importante e un'esperienza comunque già da Juventus oltre alle qualità di base da talento vero. Probabilmente, arriverà dall'estero. La grande caccia di Marotta e Paratici è partita, sarà un 2017 legato anche a questa operazione oltre al colpo già fatto in difesa con Caldara, per non perdere il vizio di prenotare i prospetti migliori del nostro campo.



NON SCORDATE KEAN - In più, dal club bianconero si completerà a breve il primo contratto da professionista di Moise Kean. Il gioiello classe 2000 che ha già debuttato con la Juve ormai ha trovato un accordo totale con la società per firmare il suo accordo, grazie anche al lavoro di Mino Raiola che ci tiene tantissimo a valorizzare le qualità di questo attaccante. E se la Juve vivrà un 2017 anche di giovani talenti, Kean non va dimenticato. Anzi: è pronto per essere blindato.



