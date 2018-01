Incontro Juve-Sassuolo nella giornata di oggi, ma non per Matteo Politano: l'ad bianconero Giuseppe Marotta e il ds neroverde Giuseppe Carnevali si sono visti per un giovane della Vecchia Signora, Alessandro Tripaldelli, classe '99, che dovrebbe andare in Emilia a giugno, restando nella primavera della Juve per sei mesi .La Juve si riserva comunque un'opzione di recompra, Tripaldelli firma un contratto di 4 anni.