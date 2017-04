L'asse Juventus-Sassuolo non accenna a femrarsi, nonostante l'esclusione del club bianconero dall'affare Berardi. Il duo Marotta e Paratici stanno pianificando il futuro di alcuni dei giovani nell'orbita bianconera e fra questi sarà confermato il prestito in Emilia di Pol Lirola a cui andrà ad aggiungersi Riccardo Orsolini, acquistato a gennaio dall'Ascoli e che è ritenuto pronto per un'esperienza in Serie A, ma non ancora per l'approdo diretto nella Juventus.