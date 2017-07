Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sta accelerando per portare Mattia De Sciglio in bianconero. Il terzino del Milan è una priorità dopo Douglas Costa, Bernardeschi e Szczesny prepotentemente entrati nel mirino bianconero; l'accordo per il rinnovo col Milan non c'è e De Sciglio si sta avvicinando alla Juve.