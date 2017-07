La Juventus è alle prese con la scelta di secondo e terzo portiere. Dopo l'uscita di Neto, i bianconeri si fionderanno su Szczesny, già bloccato nelle scorse settimane. Ma intanto, secondo quanto riferisce Sky Sport, avrebbe già scelto il terzo: si tratta di Carlo Pinsoglio, 27enne in prestito a Latina nell'ultima stagione, fruttoperò del settore giovanile bianconero.



Come raccolto dalla redazione de ilBianconero.com, infatti, Mattia Del Favero ha preferito non seguire il percorso tracciato da Audero, ma vorrebbe un'esperienza in cui trovare campo e minuti, per crescere.