La Juventus è a un passo da Patrik Schick. Come riporta Sky Sport, i bianconeri avrebbero sorpassato la Roma nella corsa all'attaccante ceco. In questo momento è in corso un incontro tra le due dirigenze per definire l'accordo. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare un altro anno alla Sampdoria, prima di trasferirsi alla Juventus il prossimo giugno.