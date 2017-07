, neo attaccante della Juventus, si racconta ai media della Repubblica Ceca: “Ho parlato già con Nedved - riporta Tuttosport - della Juventus volevo sapere tutto… So che non sarà facile, devo ancora dimostrare tutto. Ho ancora una settimana di vacanza, ma non sono preoccupato nè nervoso. Magari mi verrà qualche giorno prima di cominciare l’avventura. Ma è lo stesso ogni volta che si cambia squadra. Mi piace investire nel settore immobiliare. Non so bene cosa aspettarmi, in città non ho neppure scelto l’appartamento. Ringrazio i miei genitori, penso siano fieri di quanto ho fatto finora. E ringrazio la gente che mi sostiene e tifa per me. Con loro condivido la mia carriera".