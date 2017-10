La sconfitta casalinga della Juventus contro la Lazio pone fine all’imbattibilità interna dei bianconeri dopo 41 partite. L’ultima volta che i bianconeri avevano perso in casa era il 23 agosto del 2015 nella prima partita di quella stagione contro l’Udinese. Curiosamente anche quella partita venne giocata alle 18. La Juve perde così in casa per la prima volta dopo oltre due anni, 782 giorni per la precisione.